В Петербурге мужчина заживо сгорел в BMW

Мужчина заживо сгорел в своем BMW в результате аварии на КАД. Об этом 20 марта телеканалу «78» рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП произошло в ночь на 20 марта во Всеволжском районе города на 47-м км внешней стороны КАД. Иномарка BMW 520i столкнулся с грузовиком Renault Kerax, который двигался в попутном направлении, замыкая колонну спецтехники. В результате удара легковушка загорелась. Когда прибывшие на место ДТП пожарные потушили автомобиль, на месте водителя был найден обгоревший труп мужчины, пишет сайт kp.ru. Помимо мужчины в салоне иномарки больше никого не было, сообщает «Федеральное агентство новостей». О его личности ничего не сообщается.

На место аварии прибыли спасатели и скорая помощь. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, отмечает телеканал «360».