Стали известны самые дорогие города мира

Опубликован список самых дорогих городов мира. На вершине рейтинга Сингапур, Гонконг и Осака. Ненамного отстаёт Нью-Йорк, далее расположился Цюрих. В десятку также вошли: Париж, Тель-Авив, Лос-Анджелес и Токио. Наименьших затрат от вас потребует Дамаск. Для бюджетного образа жизни подойдут Ташкент и Алма-Ата.