Уголовное дело возбудили после гибели двух человек при пожаре в Омске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пожара в Омске, жертвами которого стали два человека. Очаг возгорания был расположен вблизи кровати в квартире.

Пожар произошел в многоквартирном доме по проспекту Мира в ночное время. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с открытым источником огня. 60-летний мужчина, снимавший квартиру, погиб на месте происшествия. Его 55-летняя соседка скончалась в машине скорой помощи. Об этом пишет ИА «Город55».

Еще семь жильцов дома были доставлены в больницу с признаками отравления продуктами горения, трое отпущены домой.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ходе проверки будет установлена точная причина пожара.