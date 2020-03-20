В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса на лабораторных животных. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно в IV квартале 2020 года, уточняет RT.

«В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» Роспотребнадзора в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Исследователям удалось создать вакцины на основе широко применяемых рекомбинантных вирусных векторов гриппа, кори и везикулярного стоматита, а также на основе многообещающих технологий синтетических вакцин: мРНК-вакцины, пептидные вакцины и субъединичные вакцины.

В современной биологии при разработке новых вакцин необходимо провести исследования в системе in vivo - на чувствительных лабораторных животных. Чаще всего для таких исследований используются лабораторные мыши, крысы хорьки, низшие приматы и другие специальные линии лабораторных животных, отметили в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре отметили, что этот этап обязателен, так как нужно убедиться в безвредности и эффективности нового препарата, а исследования на культурах клеток не могут дать ответы на все вопросы, поскольку живые организмы устроены намного сложнее, чем клеточные культуры.

Необходимо испытать способность вакцины индуцировать иммунный ответ, способный защитить чувствительных животных от заражения смертоносным вирусом, а также определить наиболее эффективную дозу и кратность ее введения, состав, способ и схему вакцинации.

19 марта сообщалось, что российским ученым удалось секвенировать полный геном коронавируса. В Минздраве РФ отметили, что эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса, передает НСН.

18 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также сообщала о начале тестирования первых вакцин против коронавируса, пишет «Федеральное агентство новостей».

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.