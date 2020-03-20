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13–20 марта в объективе «Известий»

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Подготовка военнослужащих Преображенского полка к параду на Красной площади
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Подготовка военнослужащих отдельного комендантского Преображенского полка к параду на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
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Уборка и дезинфекция вагонов московского метро
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Уборка и дезинфекция вагонов московского метро
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Аэропорт Симферополь
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Работа международного аэропорта Симферополь
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Девушка в маске
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Люди в медицинских масках на улицах Москвы в связи с угрозой распространения коронавируса
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Погода в Москве
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Жилые районы столицы в непогоду
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Площадь Нахимова (Крым)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Акция «Эстафета победы» на площади Нахимова в Севастополе
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МХАТ имени Горького
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Здание МХАТ им. Горького в Москве после того, как столичные власти распорядились отменить спектакли и массовые мероприятия в связи с угрозой распространения коронавируса
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Аэропорт Шереметьево
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Работа международного аэропорта Шереметьево
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Мотопробег Симферополь - Севастополь мотоклуба Ночные Волки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Участники мотопробега Симефрополь-Севастополь, организованного мотоклубом «Ночные волки» в связи с шестой годовщиной включения Крыма в состав России
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Фестиваль военно-исторического движения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
Участники IV международного фестиваля военно-исторического движения РЕКОН в Санкт-Петербурге
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