Прямой эфир

Убившая в 2019 году инвалида сиделка получила 12,5 года колонии

0
Фото: yandex.ru/maps
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Кировский районный суд Волгограда приговорил к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы 52-летнюю местную жительницу, признанную виновной в убийстве парализованного мужчины, за которым она ухаживала. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксану Черединину.

«Приговором Волгоградского областного суда 52-летняя [Елена] Ревенкова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). <…> С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил Ревенкову к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — приводит агентство ее слова.

По версии следствия, осенью 2018 года родственники 81-летнего парализованного мужчины наняли ему в качестве сиделки ранее осужденную Ревенкову. Она осуществляла за ним круглосуточный уход и проживала с ним в одной квартире.

30 января 2019 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла мужчине удары утюгом и ранила его ножом, после чего скрылась с места происшествия.

24 января сообщалось, что жителю Кубани грозит пожизненный срок за убийство пары пенсионеров, которое он совершил, когда один из них пытался снять с него штаны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Слесаря заподозрили в изнасиловании и убийстве пенсионерки в Москве
Суд Архангельска приговорил к 22 годам колонии убийцу пенсионерок

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020