Убившая в 2019 году инвалида сиделка получила 12,5 года колонии

Кировский районный суд Волгограда приговорил к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы 52-летнюю местную жительницу, признанную виновной в убийстве парализованного мужчины, за которым она ухаживала. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксану Черединину.

«Приговором Волгоградского областного суда 52-летняя [Елена] Ревенкова признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»). <…> С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил Ревенкову к 12 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — приводит агентство ее слова.

По версии следствия, осенью 2018 года родственники 81-летнего парализованного мужчины наняли ему в качестве сиделки ранее осужденную Ревенкову. Она осуществляла за ним круглосуточный уход и проживала с ним в одной квартире.

30 января 2019 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанесла мужчине удары утюгом и ранила его ножом, после чего скрылась с места происшествия.

24 января сообщалось, что жителю Кубани грозит пожизненный срок за убийство пары пенсионеров, которое он совершил, когда один из них пытался снять с него штаны.