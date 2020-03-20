Путин поздравил Ирину Антонову с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил в пятницу, 20 марта, с днем рождения президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирину Антонову. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Антонова посвятила свою жизнь высокой, благородной миссии — сбережению бесценного культурного и духовного достояния, передает RT.

«По праву снискали неоспоримый авторитет как блестящий профессионал, выдающийся представитель отечественного и мирового музейного сообщества, как неутомимый энтузиаст и подвижник, бесконечно преданный избранному делу», — говорится в тексте.

В октябре 2019 года Антонова в беседе с телеканалом «Звезда» поделилась воспоминаниями о работе медсестрой в госпитале на Красной Пресне в годы Великой Отечественной войны.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года. Она — российский искусствовед, академик РАХ, заслуженный деятель искусств РСФСР (1979), директор (1961–2013), президент (2013 – н.в.) Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, лауреат Государственной премии России (1996, 2018).