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Путин поздравил Ирину Антонову с днем рождения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Президент России Владимир Путин поздравил в пятницу, 20 марта, с днем рождения президента Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Ирину Антонову. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Антонова посвятила свою жизнь высокой, благородной миссии — сбережению бесценного культурного и духовного достояния, передает RT.

«По праву снискали неоспоримый авторитет как блестящий профессионал, выдающийся представитель отечественного и мирового музейного сообщества, как неутомимый энтузиаст и подвижник, бесконечно преданный избранному делу», — говорится в тексте.

В октябре 2019 года Антонова в беседе с телеканалом «Звезда» поделилась воспоминаниями о работе медсестрой в госпитале на Красной Пресне в годы Великой Отечественной войны.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года. Она — российский искусствовед, академик РАХ, заслуженный деятель искусств РСФСР (1979), директор (1961–2013), президент (2013 – н.в.) Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, лауреат Государственной премии России (1996, 2018).

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