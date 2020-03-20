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Бойцы 41-й армии ЦВО показали лучшее время в «Тропе разведчика»

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Военные 41-й армии Центрального военного округа показали себя лучшими в «Тропе разведчика». Это отборочный этап всероссийского конкурса «Отличники войсковой разведки». Солдатам нужно было преодолеть полосу препятствий в 700 метров. Около 20 преград на пути: высокие стены, так называемое «минное поле», огневой рубеж. Военнослужащие должны были продемонстрировать высокий уровень физической подготовки и боевой подготовленности — это усложненный вариант всем известной «гонки героев». Всего «Тропу разведчика» прошли четыре команды: представители двух армий, танковой дивизии и 201-й военной базы.

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