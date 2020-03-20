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Полиция остановила въехавший в аэропорт Барселоны автомобиль

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Фото: REUTERS/Nacho Doce
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Каталонская полиция задержала двух человек, въехавших на машине в один из терминалов аэропорта Барселоны Эль-Прат. Об этом сообщается в Twitter полицейского управления.

Машина въехала в здание через вращающиеся двери примерно в 5:00 по местному времени (7:00 мск). Взрывчатки в ней не было.

Имена задержанных и причины их действий не называются. В полиции отметили, что инцидент не сказался на работе аэропорта.

В конце декабря 2018 года аэропорт Ганновера (Германия) приостановил работу после того, как человек на машине с польскими номерами попытался въехать на территорию. Мужчину задержали.

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