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В Петербурге школьник выстрелил в соседа по парте из газового пистолета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Санкт-Петербурге 15-летний школьник во время урока достал газовый пистолет, заряженный аэрозольным перцовым баллончиком, и выстрелил в упор в 14-летнего соседа по парте. Об этом сообщили в пятницу, 20 марта, в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

ЧП произошло в школе № 591 на проспекте Большевиков 13 марта, хотя полиции стало известно об этом 19 марта, пишет REGNUM.

Газ распылился по классу, и учеников пришлось вывести из аудитории. Никто не пострадал.

«По предварительным данным, подросток достал аэрозольное устройство самообороны якобы для фотографии, а выстрел произошел случайно», — цитирует сайт kp.ru сообщение ведомства.

Подросток приобрел газовый пистолет через интернет. Полиция проводит по данному факту проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

После инцидента помощь врачей потребовалась самому школьнику, у которого сахарный диабет. У него поднялся сахар в крови.

По словам матери парня, он причисляет себя к националистическим группам.

16 марта сообщалось, что в столичном районе Люблино мужчина выстрелил из пневматического оружия в двух девушек-промоутеров, которые через громкоговоритель приглашали покупателей зайти в магазин женской одежды на распродажу.

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