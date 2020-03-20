В Находке устраняют последствия разлива мазута

Разлив мазута в Находке устранят к середине апреля. От следов топлива очищают озеро Соленое и берег. В спецоперации участвуют более 140 человек. Бригады собрали более 2 тыс. кубометров мазутной смеси и 4 тыс. кубометров загрязненного грунта. В общей сложности расчистить удалось 19 тыс. метров территории. Цистерна с 2,5 т нефтепродукта взорвалась в котельной 14 марта. Мазут попал в озеро, в Находке ввели режим ЧС. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 217, причину хлопка устанавливают следователи.