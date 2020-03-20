Минфин не будет сокращать бюджетные расходы в 2020 году

Министерство финансов России не намерено сокращать расходы бюджета в 2020 году, заявил в пятницу, 20 марта, глава ведомства Антон Силуанов в интервью телеканалу «Россия-24».

«Мы обеспечены необходимым ресурсами, в этом году сокращать бюджетные расходы мы не будем», — сказал он.

9 марта Силуанов заявил, что благодаря имеющимся ресурсам в стране сохранится финансовая стабильность, несмотря на низкие цены на нефть.

8 марта стоимость нефти Brent после распада сделки ОПЕК+ составила до $31,38 за баррель. Стоимость нефти WTI достигла отметки в $27,9 за баррель. Такой обвал цен стал самым сильным потрясением рынка с 1991 года.

Вслед за этим снизился курс российского рубля. 10 марта курс доллара США на старте торгов подскочил до 72,77 рубля. Евро вырос до 82,6 рубля.