Резкое потепление до +15 градусов обещают в Алтайском крае

Жителей Алтайского края в конце недели ждет резкое потепление, а затем столь же резкое похолодание. Ожидаются сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.

Как рассказала altapress.ru представитель алтайского ЦГМС Людмила Сырых, 20 и 21 марта в крае будет еще тепло, по югу столбики термометров покажут +15 градусов.

Однако уже 22 марта в течение дня резко похолодает. Сначала пойдет дождь, затем снег, а по северо-западу региона возможны метели. Не исключено, что на воскресенье будет объявлено штормовое предупреждение. В начале следующей недели даже в дневные часы температура воздуха будет отрицательной.

Специалист отметила, что такие погодные колебания благотворно влияют на паводковую ситуацию – похолодание сдерживает активное снеготаяние. В региональном Гидрометцентре ранее не исключали, что из-за аномально теплой зимы процесс вскрытия рек может начаться раньше срока.