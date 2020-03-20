Синоптики рассказали о погоде в Москве 20 марта

В пятницу, 20 марта, в Москве и области ожидаются небольшие осадки, а воздух прогреется до +9 градусов. Об этом Гидрометцентр сообщает на официальном сайте.

Согласно прогнозу синоптиков, в столице столбики термометров покажут +6...+8 градусов. В ночь на субботу воздух похолодает до отметки -4. В Подмосковье температура поднимется до +9, при этом ночью возможны заморозки до -7 градусов. Атмосферное давление составит 746 мм ртутного столба.

Ожидается западный и северо-западный ветер с 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. «Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе с 09:00 20 марта до с 09:00 22 марта, пишет «Газета.ру».

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании на ближайших выходных и о нормализации погоды в апреле.