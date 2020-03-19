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Кубок России по гребле в Краснодаре решили не отменять

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Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ в Краснодаре отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Турнир должен был пройти с 1 по 4 апреля. Отмечается, что федерация планирует провести Кубок России в Краснодаре согласно плану - с 25 по 30 апреля. Также отменено первенство России среди спортсменов не старше 19 лет (с 5 по 9 апреля), пишут «Кубанские новости».

Ранее в Удмуртии отменили лыжный марафон имени Галины Кулаковой, 4-й тур чемпионата и первенства республики по лыжным гонкам. Соревнования должны были пройти 21 и 22 марта.

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