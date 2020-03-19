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Вассерман спрогнозировал новую волну коронавируса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Мир, вероятно, ждет новая волна коронавируса. Такое мнение 19 марта в колонке на сайте РЕН ТВ высказал публицист Анатолий Вассерман.

«Открытым текстом мог бы утешить, как многие сегодня: пандемия пойдет на спад в худшем случае через пару месяцев. Но опыт заставляет открытым же текстом предупредить: болезни с первого раза не исчезают, и нас, скорее всего, ждет новая волна. Может быть, не одна. Как век назад», — заявил Вассерман.

Он указал, что с весны 1918-го до осени 1920 года 550 млн человек, то есть на тот момент каждый третий житель Земли, переболел формой гриппа, поражающей прежде всего легкие. От болезни умерли от 50 млн до 100 млн человек.

«Век назад вирус победил сам себя: смертельная форма погибла вместе с жертвами, а остались почти безопасные мутации. Но сразу после эпидемии об испанке предпочли забыть. Капиталистический мир побоялся признать себя уязвимым перед обычной хворью», — констатировал эксперт.

Он подчеркнул, что и на сегодня борьба с пандемией оставляет желать лучшего, из-за чего и существует риск второй волны:

«Тогда болезнь назвали «испанкой» потому, что Испания в Первой мировой не воевала, и цензура не мешала рассказывать об эпидемии. Остальные, несмотря на невероятное изобилие заболевших и умирающих, делали вид, что «ничего такого не происходит». Как нынче, например, правительство Британии. Что, понятно, снижению смертности никак не способствует».

«С девяностых и мы часть этого капиталистического мира. Где каждый «сам за себя». И где интересы корпорации всегда важнее жизни человека. В контексте еще только начинающейся! — повторю: начинающейся! — пандемии это действительно страшно», — резюмировал публицист.

По данным Worldometer на 23:45 мск 19 марта, в мире заболели 242 017 человек, вылечились 86 714 пациентов, умер 9991. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

31 декабря Анатолий Вассерман сделал прогноз на 2020 год.

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