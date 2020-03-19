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Сотни социальных объектов подключат к интернету в селах Башкирии

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В Башкирии продолжается строительство волоконно-оптических линий связи в рамках национальной программы «Цифровая экономика». В этом году планируется подключить к быстрому интернету 888 социально значимых объектов в 536 населенных пунктах. 92% из них расположены в деревнях и селах.

Доступ к высокоскоростному интернету получат учебные заведения, фельдшерско-акушерские пункты, местные администрации, подразделения МЧС и избирательные комиссии, сообщает «МедиаКорСеть». В перспективе возможность подключения появится у жителей, бюджетных и коммерческих организаций.

Всего до конца 2021 года в планах охватить 2 774 социально значимых объектов и в 1514 населенных пунктах республики Башкортостан.

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