Сотни социальных объектов подключат к интернету в селах Башкирии

В Башкирии продолжается строительство волоконно-оптических линий связи в рамках национальной программы «Цифровая экономика». В этом году планируется подключить к быстрому интернету 888 социально значимых объектов в 536 населенных пунктах. 92% из них расположены в деревнях и селах.

Доступ к высокоскоростному интернету получат учебные заведения, фельдшерско-акушерские пункты, местные администрации, подразделения МЧС и избирательные комиссии, сообщает «МедиаКорСеть». В перспективе возможность подключения появится у жителей, бюджетных и коммерческих организаций.

Всего до конца 2021 года в планах охватить 2 774 социально значимых объектов и в 1514 населенных пунктах республики Башкортостан.