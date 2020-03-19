Прямой эфир
Сюжет:

Шойгу рассказал о судьбе своих родных в годы Великой Отечественной войны

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Родственники министра обороны России Сергея Шойгу принимали участие в Великой Отечественной войне (ВОВ). Один из них был рядовым солдатом, другой — военным врачом, рассказал он 19 марта телеканалу «Звезда».

Глава оборонного ведомства внес сведения о своих родных-фронтовиках на сайт проекта «Дорога памяти».

Поголовная ответственность: реабилитация нацизма обернется «черным списком»
Российские правозащитники дали рекомендации по защите исторической памяти

«Это два моих дяди — Иван Яковлевич Кудрявцев и Василий Яковлевич Кудрявцев, два достойных человека. Один просто рядовым прошел через всю войну, второй был военным врачом и тоже прошел фактически всю войну. Но и после этого он еще пять лет был в Германии, занимаясь той же самой врачебной деятельностью. Конечно, я мог бы туда (на сайт проекта «Дорога памяти». — Ред.) и свою маму внести, но я не думаю, что она может являться участником, потому что она все эти годы была в оккупации», — сказал он.

Шойгу также объяснил значение акции «Горсть памяти», стартовавшей 22 июня 2019 года. «Представьте, что живет семья. Чей отец ушел на фронт и пропал без вести. И вы не знаете, где могила, куда прийти, где поклониться и вспомнить о нем. Поэтому мы сделали второй шаг — мы решили собрать землю со всех захоронений советского, российского воинства по всему миру и привезти ее туда. Будет своего рода большая братская могила», — добавил министр. В рамках акции землю с братских могил советских воинов соберут в местах захоронений как на территории России, так и в 40 странах мира. Она будет помещена в гильзы артиллерийских снарядов и установлена в комплексе «Дорога памяти».

18 марта второе чтение в Госдуме прошел президентский законопроект о введении уголовной ответственности за уничтожение памятников защитникам Отечества. Если документ будет окончательно принят, за порчу мемориалов нарушителю может грозить до пяти лет лишения свободы.

Законопроект представлял замминистра обороны РФ Николай Панков. Минобороны также подготовило сам документ. В декабре 2019 года Шойгу объяснил, что его принятие будет способствовать более эффективной борьбе с вандалами и их покровителями.

Глава Минобороны инициировал разработку ряда законов, которые предусматривают ответственность за осквернение памятников советским воинам за рубежом, еще летом 2019 года. Такие случаи имеют место в ряде стран бывшего СССР, в частности, Польше, Болгарии, Чехии, странах Прибалтики и на Украине. В Польше было снесено около 100 памятников советским воинам.

«Дорога памяти» — проект Минобороны России. Он призван увековечить память о ВОВ. Собранные материалы доступны в одноименной галерее, которая строится рядом с главным храмом ВС РФ в парке «Патриот».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин поддержал идею присвоения статуса ветеранов ВОВ севастопольцам
Шойгу рассказал об особенностях комплекса «Дорога памяти»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020