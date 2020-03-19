Шойгу рассказал о судьбе своих родных в годы Великой Отечественной войны

Родственники министра обороны России Сергея Шойгу принимали участие в Великой Отечественной войне (ВОВ). Один из них был рядовым солдатом, другой — военным врачом, рассказал он 19 марта телеканалу «Звезда».

Глава оборонного ведомства внес сведения о своих родных-фронтовиках на сайт проекта «Дорога памяти».

«Это два моих дяди — Иван Яковлевич Кудрявцев и Василий Яковлевич Кудрявцев, два достойных человека. Один просто рядовым прошел через всю войну, второй был военным врачом и тоже прошел фактически всю войну. Но и после этого он еще пять лет был в Германии, занимаясь той же самой врачебной деятельностью. Конечно, я мог бы туда (на сайт проекта «Дорога памяти». — Ред.) и свою маму внести, но я не думаю, что она может являться участником, потому что она все эти годы была в оккупации», — сказал он.

Шойгу также объяснил значение акции «Горсть памяти», стартовавшей 22 июня 2019 года. «Представьте, что живет семья. Чей отец ушел на фронт и пропал без вести. И вы не знаете, где могила, куда прийти, где поклониться и вспомнить о нем. Поэтому мы сделали второй шаг — мы решили собрать землю со всех захоронений советского, российского воинства по всему миру и привезти ее туда. Будет своего рода большая братская могила», — добавил министр. В рамках акции землю с братских могил советских воинов соберут в местах захоронений как на территории России, так и в 40 странах мира. Она будет помещена в гильзы артиллерийских снарядов и установлена в комплексе «Дорога памяти».

18 марта второе чтение в Госдуме прошел президентский законопроект о введении уголовной ответственности за уничтожение памятников защитникам Отечества. Если документ будет окончательно принят, за порчу мемориалов нарушителю может грозить до пяти лет лишения свободы.

Законопроект представлял замминистра обороны РФ Николай Панков. Минобороны также подготовило сам документ. В декабре 2019 года Шойгу объяснил, что его принятие будет способствовать более эффективной борьбе с вандалами и их покровителями.

Глава Минобороны инициировал разработку ряда законов, которые предусматривают ответственность за осквернение памятников советским воинам за рубежом, еще летом 2019 года. Такие случаи имеют место в ряде стран бывшего СССР, в частности, Польше, Болгарии, Чехии, странах Прибалтики и на Украине. В Польше было снесено около 100 памятников советским воинам.

«Дорога памяти» — проект Минобороны России. Он призван увековечить память о ВОВ. Собранные материалы доступны в одноименной галерее, которая строится рядом с главным храмом ВС РФ в парке «Патриот».