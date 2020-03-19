Художник в Петербурге создал арт-объект из крупы и туалетной бумаги

В Санкт-Петербурге местный художник Loketski создал арт-объект, сделав на заборе надпись «Спокойствие!» из круп и туалетной бумаги. Фотографию своей работы он опубликовал на своей странице в Instagram 18 марта.

«Купил последнюю гречу на районе, но панике не поддался вроде бы», — приводит слова автора инсталляции телеканал «360».

Для создания объекта Loketski использовал все домашние запасы гречки, риса и перловки — всего четыре килограмма крупы. По словам художника, это публичный неприкосновенный запас.

Если кому-то из нуждающихся требуется туалетная бумага или крупа, то их можно срезать прямо с забора, уточнил художник. Он подчеркнул, что сделать это лучше, пока в городе не начался дождь, пишет сайт kp.ru. Спустя несколько минут после публикации автор отметил, что его работу уже начали разбирать дворники, «просто молниеносно», отметил автор, пишет REGNUM.

Сам арт-объект напомнил, что в последние дни россияне начали сметать с полок в магазинах крупы, макароны и туалетную бумагу. 17 марта президент России Владимир Путин призвал россиян не запасаться продуктами в связи с распространением коронавируса, ситуация с поставками в магазины стабильная. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, действующая система мониторинга позволяет обеспечивать своевременную поставку продуктов в магазины в случае необходимости.