Трамп пообещал участие США в ситуации на нефтяном рынке в «нужное время»

США подключатся к ситуации на нефтяном рынке в «надлежащее время», а пока их усилия сосредоточены на поиске «чего-то среднего» между выгодой от низких цен и защитой своей нефтяной промышленности. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп в четверг, 19 марта, его цитирует National Post.

Американский лидер отметил, что ситуация на нефтяном рынке наносит удар по экономике России.

Ранее 19 марта стало известно, что мировые цены на нефть ускорили темпы роста до 10–20%.

В этот же день в Saudi Aramco заявили, что в апреле-мае снизят загрузку своих нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), чтобы увеличить экспорт нефти на внешние рынки.

Страны — участницы ОПЕК+ не согласовали сделку по сокращению нефтедобычи 6 марта, в результате чего соглашение распалось. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний. В то же время министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет.

После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В этом случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель.