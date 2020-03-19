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Число случаев заражения коронавирусом в Германии превысило 13 тыс.

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Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen
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В Германии число зараженных коронавирусом людей превысило 13 тыс. человек. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает издание BerlinSpectator.

Эпицентром эпидемии остается земля Северный Рейн — Вестфалия, где заразились 4743 человека. Затем следуют Бавария и Баден Вюртемберг (2282 и 2184 случаев заражения соответственно)

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По последним сведениям от последствий заболевания в Германии скончались 44 человека, еще двое умерли во время пребывания в Египте.

18 марта глава немецкого Института вирусологии Роберта Коха Лотар Вилер завил, что пандемия коронавируса может продлиться два года. Он отметил, что инфекция прекратит распространяться, когда основная часть населения переболеет COVID-19 и получит иммунитет к нему.

В тот же день глава Института вирусологии при университетской клинике в Бонне (Германия) Хендрик Штрек рассказал о новых обнаруженных симптомах заболевания пневмонией COVID-19. Это, по мнению специалиста, потеря обоняния и вкусовых ощущений на несколько дней.

Вместе с тем канцлер Германии Ангела Меркель сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной. Она подчеркнула, что борьба с коронавирусом является «исторической задачей», которая может быть решена исключительно сообща.

Вирус SARS-CoV-2 был впервые выявлен в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболели 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли почти 9 тыс. человек.

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