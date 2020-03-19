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Липецкая область получит 300 млн рублей на расселение аварийного жилья

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Фонд содействия реформированию ЖКХ направит Липецкой области 314 млн рублей на программу расселения аварийного жилья. Средства поступят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

На выделенные средства планируется расселить 853 человека в 2020–2021 годах. В целом программа расселения рассчитана на шесть этапов с 2019 по 2024 год. На ее реализацию направят 3,8 млрд рублей.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов утвердил показатели, которые должны быть достигнуты по расселению жилья, признанного аварийным с 2012 по 2017 год. Согласно им, должны быть расселены 113,16 тыс. кв. м жилья и улучшены условия проживания 6,86 тыс. человек, пишет LipetskMedia.

В прошлом году регион в два раза превысил показатели Минстроя РФ по переселению граждан. Новое жилье получили 206 липчан, которые проживали в 12 аварийных домах.

20 января сообщалось, что Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) расселил в 2019 году 833,48 тыс. кв. м аварийного жилья, в результате чего новое жилье получили 49,58 тыс. человек.

В середине декабря «Известия» сообщали, что власти планируют расширить возможности россиян, которые проживают в аварийных и ветхих домах, по выбору нового жилья.

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