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Захарова обвинила власти Латвии и Эстонии в давлении на СМИ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Решение о закрытии информационных русскоязычных программ на Первом Балтийском канале (ПБК) является результатом давления и травли со стороны властей Латвии и Эстонии. Позицию России озвучила официальный представитель МИДа Мария Захарова 19 марта.

Она напомнила, что в помещениях медиахолдинга Baltijas Mediju Alianse (BMA) проводились обыски правоохранителями обеих стран, что повторяет сценарий, отработанный в отношении «Sputnik Эстония». Захарова обвинила руководство балтийских государств в «зачистке информационного пространства от альтернативных источников информации путем введения политической цензуры» и ведении кампании по вытеснению русскоязычных СМИ из информационного пространства.

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Захарова подчеркнула, что агрессия против русскоязычных программ ведется в преддверии выборов в Рижскую думу.

«В их контексте кампания против медиахолдинга выглядит как попытка местных властей лишить партии, которые представляют интересы русскоязычного населения этой страны, их основной медийной площадки», — отметила она.

Представитель российского МИДа призвала международные организации, в частности ОБСЕ, обратить внимание на ситуацию.

В начале марта в холдинге BMA сообщили, что с 19 марта на Первом Балтийском канале (ПБК) перестанут выходить в эфир русскоязычные программы «Новости Эстонии» и «Латвийское время». Причиной тому названо «непропорциональное экономическое давление со стороны государственных и правоохранительных органов на компании холдинга». 4 февраля в помещениях холдинга проводились обыски, совладельца и председателя правления BMA Олега Солодова подозревают в нарушении антироссийских санкций.

Baltijas Mediju alianse ретранслирует в странах Балтии программ Первого канала и REN TV. Программа «Новости Эстонии» создавалась единственной негосударственной телевизионной службой новостей в республике и, как утверждают в BMA, являлась самой популярной информационной передачей среди русскоязычной части населения страны.

Власти стран Прибалтики не первый раз препятствуют работе журналистов из РФ и русскоязычных СМИ. Так, в феврале власти Латвии по запросу Эстонии отказали во въезде корреспонденту МИЦ «Известия» Андрею Захарову. Также журналисту аннулировали шенгенскую визу на три года.

В декабре 2019 года сотрудники «Sputnik Эстония» получили письма от властей республики с угрозами возбудить уголовные дела против журналистов, если до 2020 года они не прекратят работать на «Россию сегодня». В результате 1 января сотрудникам агентства пришлось уволиться, а сайт «Sputnik Эстония» перешел на работу в чрезвычайном режимe.

В Латвии также призывали власти усилить контроль за российскими СМИ. Так, глава комиссии сейма республики по иностранным делам Рихард Колс в мае заявил, что опасается присутствия информации, угрожающей госбезопасности, даже в развлекательных изданиях.

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