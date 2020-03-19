Штаб по борьбе с коронавирусом открылся в Калуге

В калужском исполнительном комитете «Единой России» состоялось заседание штаба по борьбе с коронавирусом под председательством губернатора области Владислава Шапши.

Основной вопрос — создание волонтерских групп по поддержке пожилых и маломобильных людей. Для того чтобы получить помощь, пожилым и маломобильным гражданам нужно позвонить по единому номеру 8-800-200-34-11, назвать фамилию, адрес и список необходимых покупок, сообщает газета «Весть».

«Важно ограничить контакт группы риска с окружающими, тогда мы снизим риски роста заболевания», — подчеркнул Владислав Шапша.

Ранее президент союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата», доктор Леонид Рошаль рассказал об актуальных проблемах, возникающих в регионах в условиях распространения инфекции и мер по борьбе с ней.

По его словам, возросло количество вызовов врача на дом, также обострилась ситуация среди пожилых людей, которые оказываются в ситуациях, когда необходима помощь. В результате комплексные центры социальной помощи в регионах не справляются с возросшей нагрузкой.