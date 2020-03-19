В Госдуме предрекли провал маршу на Крым

Участников так называемого марша достоинства не ждет в Крыму теплый прием, рассказал «Известиям» депутат Госдумы Руслан Бальбек 19 марта.

Ранее в январе «Марш достоинства» анонсировал глава «Меджлиса» Рефат Чубаров. По его словам, силовой поход состоится 3 мая, участники пройдут на полуостров через пункт пропуска «Чонгар».

«Сколько они пройдут по крымской земле? Ну пять шагов от границы и, если не повернут обратно, то еще с десяток метров в наручниках до автозака. Для населения полуострова они обычные популисты и жалкие политиканы», — сказал депутат.

Ранее 19 марта МИД РФ назвал провокацией готовящийся «Меджлисом крымско-татарского народа» (организация запрещена в РФ) силовой поход на Крым. По словам официального представителя министерства, Москва призывает Киев отказаться от проведения марша.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей выступили за воссоединение с Россией. Западные страны не признали итоги референдума и ввели против России экономические санкции. Попытки усомниться в результатах голосования президент России Владимир Путин называл смешными, а воссоединение полуострова с РФ — долгожданным.