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Рост стоимости нефти Brent на Лондонской бирже превысил 11%

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Фото: REUTERS/Angus Mordant
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Фьючерсы на нефть Brent на бирже ICE в Лондоне поднялись боле чем на 11%. Об этом свидетельствуют данные торгов на 19 марта.

Как отмечает ТАСС, по состоянию на 18:36 мск цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent поднялась до 11,25% и составила $27,68 за баррель. При этом нефть WTI выросла на 22,7% и составила $25,56 за баррель.

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Утром 19 марта сообщалось, что нефть Brent подорожала более чем на 5%, до $27,11 за баррель.

Ситуация на мировых и российских рынках изменилась 6 марта после провала переговоров стран — участниц ОПЕК+. После этого резко упали цены на нефть, заметно снизился курс рубля по отношению к доллару и евро и претерпела значительные изменения стоимость акций российских компаний.

В то же время министр финансов России Антон Силуанов заявил 13 марта, что при цене нефти $30 за баррель можно полностью финансировать расходы бюджета в течение шести лет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал 18 марта текущую цену на нефть, безусловно, низкой, а также добавил, что в Кремле наблюдают и анализируют ситуацию на международном рынке.

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