Жириновский предложил Лукашенко выпить за здоровье русских и белорусов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ответ на анекдот президента Белоруссии Александра Лукашенко предложил ему встретиться на границе двух стран и вместе выпить за здоровье русских и белорусов.

Российский политик напомнил, что не раз приезжал в Белоруссию и встречался с Лукашенко, однако «в последнее время никак увидеться не получалось». Так как Россия закрыла границы в рамках борьбы с распространением коронавируса, Жириновский предложил увидеться на участке границы в Смоленской области, губернатором которой является представитель ЛДПР Алексей Островский.

«Я так понял из последнего вашего анекдота про меня, что вы хотите выпить со мной. <…> Наш губернатор накроет нам стол, мы с вами посидим, выпьем по 50 грамм русской водки, по 50 грамм зубровки за здоровье русских и белорусов, хорошо посидим и разъедемся. А если надо, то там же и баньку организуем — русско-белорусскую», — цитирует Жириновского «РИА Новости».

Анекдот о российском политике Лукашенко рассказал ранее в этот день.

«Быль», как выразился Лукашенко, стала ответом на критику со стороны Жириновского. Так, лидер ЛДПР назвал устаревшими советы белорусского президента по борьбе с коронавирусом. Лукашенко предложил спасаться от COVID-19 частым мытьем рук, регулярными приемами пищи и 50 г водки ежедневно, посещением сухой сауны и работой, ведь «поле всех лечит».

По мнению Жириновского, такие рекомендации использовались в деревнях при отсутствии медикаментов.

«Только лекарства! Никакой вирус водкой и баней не уничтожается», — заявил политик.

Также Лукашенко хвалил сограждан за адекватную реакцию на пандемию коронавируса и отмечал, что в Белоруссии успешно удается сдерживать распространение заболевания благодаря советской системе здравоохранения. По последним данным белорусского минздрава, в стране подтвержден 51 случай заболевания COVID-19.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 100 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным ВОЗ на 19 марта, всего в мире подтверждено свыше 207 тыс. случаев заболевания, скончались 8648 человек.