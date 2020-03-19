В Иркутске двое мужчин спасли сорвавшуюся с балкона 14-го этажа девушку

В Иркутске 15-летняя девушка сорвалась с балкона 14-го этажа. Ее спасли, поймав за ноги, сосед с нижнего этажа и сотрудник аварийно-спасательной службы. Об этом 19 марта сообщил сайт kp.ru.

Инцидент произошел 18 марта в доме на Байкальской улице. О том, что на краю балкона сидит девушка, спасателям сообщили очевидцы, опасаясь, что она может упасть, сообщает телеканал «Звезда». Прибыв на месте, сотрудники спасательной службы расстелили на земле так называемый Куб жизни. Один из них — спасатель третьего класса аварийно-спасательной службы города Михаил Дмитриев — поднялся в квартиру соседей на 13-м этаже. Там вместе с хозяином жилища мужчина пытался уговорить девушку вернуться в дом, отвлечь ее. В беседе она сказала, что у нее не хватает сил попасть назад на свой балкон, а дома в это время никого больше не было. Ее руки соскользнули, и она сорвалась. Спасатель успел подхватить ее за щиколотки и вместе с соседом, который подстраховывал его, затянуть на балкон. После этого подростка сразу передали врачам.

Спасателя уже представили к награде. Как сообщил директор аварийно-спасательной службы МКУ «Безопасный город» Андрей Медведев, Михаил Дмитриева скоро наградит мэр Иркутска за спасение человека. Соответствующие документы уже готовятся.