Отряд водной полиции создали в Астрахани

В Астрахани создан первый водный полк патрульно-постовой службы. Его сотрудники приступили к работе с 18 марта, сообщает УМВД по Астраханской области.

Всего спецподготовку прошли 12 полицейских. В их распоряжение поступил катер с проблесковыми маячками, оснащенный GPS-навигатором, световой и звуковой сигнализацией, средствами спасения на воде, пишет «Астрахань-24».

В составе каждой группы три человека. Они будут следить за порядком на воде и прибрежной зоне до конца навигации.

Водный патруль наравне с сотрудниками ГИМС наделен правом пресекать факты браконьерства, следить за порядком на пляже и разыскивать родителей, чьи дети купаются без присмотра в запрещенных местах.

В конце января сообщалось, что в Астрахани создадут граффити о буднях местных спасателей. Работы посвятят 30-летию, которое в 2020 году отмечает МЧС России.