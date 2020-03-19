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Отряд водной полиции создали в Астрахани

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В Астрахани создан первый водный полк патрульно-постовой службы. Его сотрудники приступили к работе с 18 марта, сообщает УМВД по Астраханской области.

Всего спецподготовку прошли 12 полицейских. В их распоряжение поступил катер с проблесковыми маячками, оснащенный GPS-навигатором, световой и звуковой сигнализацией, средствами спасения на воде, пишет «Астрахань-24».

В составе каждой группы три человека. Они будут следить за порядком на воде и прибрежной зоне до конца навигации.

Водный патруль наравне с сотрудниками ГИМС наделен правом пресекать факты браконьерства, следить за порядком на пляже и разыскивать родителей, чьи дети купаются без присмотра в запрещенных местах.

В конце января сообщалось, что в Астрахани создадут граффити о буднях местных спасателей. Работы посвятят 30-летию, которое в 2020 году отмечает МЧС России.

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