Прямой эфир

«Аэрофлот» рассказал о массовом распространении фейковых билетов за полмиллиона

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Службы мониторинга «Аэрофлота» за последние два дня зафиксировали массовое распространение в социальных сетях и некоторых СМИ ложной информации о существенном росте стоимости билетов для россиян, планирующих срочное возвращение из стран со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом в четверг, 19 марта, сообщается в пресс-релизе компании.

«Все молодые летчики в России хотят работать в «Аэрофлоте»
Чешский пилот Иван Яноуш — о работе в российской авиакомпании, современных требованиях к КВС и своем русском имени

«Мы убедительно просим пользоваться нашим сайтом когда вы бронируете билеты, а не сайтами-агрегаторами. Потому что нам присылают скриншот о том, что якобы билет из Афин обратно в Москву стоит 500 тыс. рублей. Это неправда, билет стоит 10 тыс. рублей», — заявила пресс-секретарь авиаперевозчика Юлия Спивакова.

По ее словам, настоящую цену на билет можно увидеть, зайдя напрямую на сайт авиакомпании.

«Поэтому мы убедительно просим не поддаваться на провокации, не паниковать и всю информацию узнавать из первоисточника», — заключила пресс-секретарь.

Ранее российские туристы столкнулись со сложностями в возвращении домой из Черногории из-за того, что 16 марта страна закрыла границы и отменила международное авиасообщение на фоне распространения коронавируса. Теперь все вывозные рейсы необходимо согласовывать с властями. Разрешения на эвакуацию россиян запросили «Аэрофлот», «Победа» и S7.

К решению вопроса подключились МИД и Росавиация. В ночь на четверг из Черногории вылетел первый рейс «Аэрофлота» со 157 россиянами.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело более 228 тыс. человек, вылечились более 86 тыс. пациентов, умерли 9357 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Аэрофлот» приостановил полеты по 37 маршрутам
«Аэрофлот» увеличил максимальные зарплаты командиров воздушных судов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020