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Водитель погиб в ДТП на трассе в Ульяновской области

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В Карсунском районе Ульяновской области при опрокидывании легкового автомобиля погиб водитель. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Авария произошла вечером в среду, 18 марта, на 8-м км автодороге Саранск – Сурское – Ульяновск – Карсун – Вешкайма – Беклемишево – Старотемошкино. По предварительной информации, мужчина 1972 года рождения, управляя ВАЗ-217230, не справился с управлением, машина выехала на обочину, съехала в кювет и перевернулась, пишет 1ul.ru.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил различные травмы, от которых скончался на месте.

18 марта на территории региона зарегистрировано 20 ДТП, в которых один человек получил травмы и один погиб. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 4409 нарушений правил дорожного движения.

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