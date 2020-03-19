Более 60 расселенных домов снесут в Казани

В Казани планируют провести снос ранее расселенных аварийных домов. На эти цели направят 35,5 млн рублей.

В качестве заказчиков работ выступают администрации районов Казани. На проведение сноса из бюджета Татарстана выделят 32,8 млн рублей, оставшуюся сумму предоставит бюджет Казани. Об этом сообщает InKazan.ru.

Все дома должны быть списаны с учета. Всего планируется снести 63 здания.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов и глава Фонда содействия реформированию ЖКХ подписали договор о сотрудничестве, в рамках которого республика получит средства на переселение граждан до конца 2021 года. Всего планируется переселить 271 человека.