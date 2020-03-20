Культурный карантин: выбор «Известий»

Театры и музеи закрыты, но залы в кинотеатрах по-прежнему работают — по распоряжению мэра Москвы в них не должно находиться более 50 человек. Кинотеатры реализуют по 49 билетов в каждый зал, после чего закрывают лист продаж. Если же вам не удалось попасть в число счастливчиков или же вы боитесь выходить из дома, вполне можно посмотреть одну из многих трансляций, запланированных на время карантина. «Известия», впрочем, рекомендуют заблаговременно проверять информацию о том, все ли трансляции состоятся.

Кино

«Номер один» (12+)

Режиссер: Михаил Расходников; в ролях: Филипп Янковский, Дмитрий Власкин, Ксения Собчак, Рина Гришина, Николай Шрайбер, Мария Лобанова, Андрей Федорцов

Артем, молодой авантюрист, встречает Феликса — некогда легендарного похитителя предметов искусства, которого называли «Номер один». «Старая школа» и новичок решают провернуть аферу века — украсть одну из самых дорогих картин современности, «№1» Марка Ротко, из галереи, принадлежащей бывшей жене Феликса и ее новому мужу. Волей случая Артем знакомится с Мариной и влюбляется в нее. А она оказывается следователем и очень хочет поймать Феликса с поличным.

«Тролли. Мировой тур» (6+)

Фото: UPI

Режиссеры: Дэвид П. Смит, Уолт Дорн

Поп-тролли в шоке — оказывается, мир музыки гораздо больше, чем они думали. Рейвы, опен-эйры, классические концерты и, конечно, хип-хоп-баттлы — впереди их ждет головокружительное веселье. Но неудержимая королева Рокс планирует уничтожить всё… чтобы миром безоговорочно правил хард-рок! Розочка, Цветан и их новые друзья отправляются в невероятное путешествие: им предстоит объединить всех троллей и помешать Рокс.

«Верю в любовь» (12+)

Фото: Планета Информ

Режиссеры: Эндрю Эрвин, Джон Эрвин; в ролях: Кей Джей Апа, Бритт Робертсон, Мелисса Роксбур, Гэри Синиз, Эбигейл Ф. Коуэн

Когда Джереми встречает Мелиссу, он сразу понимает, что она — та самая. Но хватит ли у него сил, чтобы побороться за любимую в самой безнадежной ситуации? Одна любовь может изменить твою жизнь. Одна жизнь может изменить целый мир.

«Мой друг Мистер Персиваль» (6+)

Фото: Пионер

Режиссер: Шон Сит; в ролях: Финн Литтл, Джай Кортни, Джеффри Раш, Эрик Томсон, Брэдли Трент Уильямс, Наташа Вэнганин

Майкл Кингли — успешный бизнесмен и счастливый отец семейства. Но однажды его настигают образы из детства, которое он провел на спрятанном от всего мира побережье океана. Он должен рассказать своей внучке необыкновенную историю мальчика по прозвищу Штормик и осиротевшего пеликана — Мистера Персиваля. Историю опасных приключений и удивительной дружбы, которая повлияла на всю его жизнь.

«Тайная жизнь» (16+)

Фото: Белые ночи

Режиссер: Терренс Малик; в ролях: Аугуст Диль, Валери Пахнер, Карин Нойхаузер, Тобиас Моретти, Маттиас Шонартс, Франц Роговский, Карл Маркович

Когда Франц сталкивается с угрозой казни за измену, несмотря на многочисленные возможности ее избежать, он продолжает отстаивать свои убеждения, опираясь на веру и любовь своей семьи. История символа австрийского сопротивления, Франца Егерштеттера, отказавшегося сражаться за нацистов во Второй мировой войне, рассказана одним из главных визионеров современного кино Терренсом Маликом.

«Афера в Майами» (18+)

Фото: Экспонента

Режиссер: Оливье Ассайас; в ролях: Ана де Армас, Вагнер Моура, Пенелопа Крус, Эдгар Рамирес, Гаэль Гарсиа Берналь, Леонардо Сбаралья, Харлис Бесерра, Джулиан Флинн, Гизела Чипе

Кубинское правительство направляет в Майами своих шпионов для предотвращения терактов, организуемых враждебными группировками США. Но агенты под прикрытием не только успешно исполняют свою миссию, но и оказываются вовлечены в подпольную торговлю кокаином, что грозит мировым скандалом.

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Онлайн-концерты

Концерт «Би-2»

Фото: РИА Новсти/Рамиль Ситдиков

Европейские концерты «Би-2» пришлось отложить из-за угрозы коронавируса, но музыканты уверены, что вместе с поклонниками они «победят любые пандемии». Пока откладываются встречи вживую — коллектив сыграет бесплатный онлайн-концерт 20 марта. Ссылку на стриминговую площадку группа выложит на своей странице.

Онлайн-спектакли

«Созвездия» (16+)

Фото: praktikatheatre.ru

Режиссер Александр Алябьев поставил для театра «Практика» спектакль по пьесе Ника Пэйна. Это история пары, запутавшейся в теории струн и в собственных отношениях. Получилась своеобразная экскурсия в квантовую мультивселенную, где каждый поступок героев, каждое принятое ими решение существуют во всех возможных вариантах одновременно. Спектакль можно будет увидеть 22 марта в 21:00 мск здесь. Запись спектакля сохранится в открытом доступе еще сутки — до 21:00 23 марта.

«Маниозис» (18+)

Фото: electrotheatre.ru

Камерная опера режиссера и композитора Александра Белоусова — музыкально-философское размышление, история маньяка. В основе — трактат Бенедикта Спинозы «Этика» об образах, которые приходят снаружи, и этическом выборе, который мы делаем сами. В названии оперы соединены слова mania и gnosis — «мания» и «познание». Трансляция спектакля пройдет 23 марта в 19:00 на странице Электротеатра «Станиславский» в соцсети «ВКонтакте».

Brus Home Fest

Фото: masterbrus.com

Мастерская Брусникина отменила все спектакли, но запустила онлайн-фестиваль. В программе — видеотрансляции концертов, читок и импровизированных кулинарных шоу, зарядка на каждый день, актерские этюды. Всё это можно смотреть бесплатно в социальных сетях театра «Мастерская Брусникина» с 19 марта по 10 апреля (расписание обновляется на странице театра в Instagram ежедневно).

Антивирусный проект «Доктор Чехов»

Фото: vk.com/Московский Театр «СОВРЕМЕННИК»

«Современник» начинает антивирусный онлайн-проект, который начнется с рассказов Антона Павловича. Встречи с поклонниками будут стартовать на сайте театра ежедневно в 19:00 — именно в то время, когда должен был начаться спектакль. Запустит проект Владислав Ветров рассказом «Студент», подхватит Сергей Гармаш, который прочтет «Недоброе дело».

Онлайн-музеи

Трансляции из фондохранилища Эрмитажа

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Каждый день карантина на YouTube-канале Эрмитажа будут появляться трансляции из фондохранилища «Старая деревня». Темы стримов каждый день новые. В первый день можно было заглянуть в хранилища карет и упряжи, во второй — узнать о содержании фресок и икон.

«Третьяковская галерея у вас дома»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Третьяковка тоже на карантине. Поэтому каждый день она будет транслировать на своем YouTube-канале статичную видеосъемку одной из работ постоянной экспозиции в Лаврушинском переулке. Только картина крупным планом — и ничего больше. Пользователи Сети смогут сами выбрать, что им покажут завтра.