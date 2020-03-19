Аукцион на строительство школы в Калининграде признали несостоявшимся

В Калининграде не состоялся электронный аукцион по выбору подрядчика на строительство школы на улице Рассветной. В торгах приняла участие только одна компания.

Начальная стоимость контракта составляла 1,2 млрд рублей. Здание школы рассчитано на 1,75 тыс., в каждом классе будет не более 25 человек. Предполагается, что работа учебного учреждения начнется в 2021 году. Об этом сообщает Калининград.Ru.

Торги были объявлены 10 февраля и должны были завершиться в том же месяце. Позже аукцион продлили до 17 марта. В адрес администрации города поступила только одна заявка, поэтому конкурс признали несостоявшимся.

В микрорайоне Сельма на текущий момент действует только одна школа, она считается перегруженной. В 2019 году в учреждение поступили 334 первоклассника.