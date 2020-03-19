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Сотрудница БТИ в Самаре подозревается в получении взятки

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В Самаре в отношении сотрудницы бюро технической инвентаризации (БТИ) возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Самарской области.

По версии следствия, в феврале 2020 года женщина получила 65 тыс. рублей в качестве взятки за изготовление документов для последующего узаконивания перепланировки на объектах недвижимости. Об этом пишет НИА «Самара».

Расследование уголовного дела продолжается. Обстоятельства происшествия устанавливается.

18 марта Мосгорсуд приговорил экс-генерала Следственного комитета России Александра Дрыманова к 12 годам колонии и штрафу в 196 млн рублей за взятку в $200 тыс. от бандитов. Также он лишен права занимать должности в органах госвласти в течение семи лет и лишен звания генерала и медали «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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