Московский велопрокат откроет сезон раньше из-за коронавируса

Московский велопрокат в 2020 году откроет сезон раньше срока. Об этом 19 марта сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, половина велосипедов будет доступна пользователям с 10 апреля, остальные станции запустят 17 апреля, пишет RNS.

«Департамент транспорта Москвы обратился к банку ВТБ и компании «Велобайк» для проработки вопроса более раннего открытия велопроката в этом году. Исходя из опыта других городов мира — доступность велосипедов снижает количество передвижений на метро и наземном транспорте. Это как никогда актуально, учитывая борьбу с вирусами», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в марте текущего года в Нью-Йорке увеличилось число поездок на велосипедах более чем на 50% по сравнению с 2019 годом. Сервис «Велобайк» уже приступил к подготовке открытия сезона.

Уточняется, что оператор городского проката Москвы будет обрабатывать велосипеды, пользователям также рекомендуется обеззараживать сиденье и руль самостоятельно, пишет НСН.

В 2019 году велосипедисты совершили 5 млн поездок по городу — это почти на 17% больше, чем в 2018 году. В конце года сезон велопроката продлили в Москве до 17 ноября. Как отмечает «Москва 24», в этом году велопрокат откроется в новых районах, добавится еще 100 станций. Таким образом, их будет 629. Сам велопарк пополнится на тысячу велосипедов — до 6,5 тыс.