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Трое жителей Тюмени осуждены за кражи из домов в трех городах

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В Тюмени суд вынес обвинительный приговор трем горожанам, которые обвинялись в кражах из домов в Волгограде, Самаре и Тюмени. Об этом сообщает УМВД по Тюменской области.

По данным следствия, с 26 февраля по 7 марта 2019 года злоумышленники похитили из пяти домов в Тюмени денежные средства и ювелирные украшения. Еще в пяти случаях они не нашли ценного или дома были хозяева. 9 марта на попутках они уехали в Самару, где 15 марта обворовали дом ветерана труда, а 19 марта еще один дом в Волгограде, пишет портал «Наш город».

Оперативникам удалось задержать домушников 30 марта в Ростове-на-Дону. Сумма причиненного ими ущерба оценивается в более чем 900 тыс. рублей. Часть похищенного была обнаружена в комиссионках и ломбардах и возвращена владельцам.

Ленинский районный суд Тюмени назначил одному подсудимому наказание в виде пяти лет лишения свободы, второму — четырех с половиной лет, третьему — четырех лет и 15 дней. Последний также был осужден за вождение автомобиля в состоянии опьянения и лишен права управлять транспортом в течение двух с половиной лет. Кроме того, суд взыскал с них более 500 тыс. рублей в счет возмещения ущерба.

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