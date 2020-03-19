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Пьяный дебош довел актера из «Кадетства» до уголовного дела

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Фото: instagram.com/otec_kirill
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В отношении актера из сериала «Кадетство» Кирилла Емельянова, задержанного полицией после конфликта с сотрудниками правоохранительных органов и врачами, возбудили уголовное дело. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» в четверг, 19 марта.

Дело возбудили по ст. 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти». Информацию о возбуждении уголовного дела подтвердила агентству старший помощник руководителя Главного управления Следственного комитета по Москве Юлия Иванова. Она отметила, что артист оскорбил полицейского, который прибыл, чтобы «пресечь противоправные действия в отношении врача скорой помощи».

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В адвокатском бюро подчеркнули, что защитник актера Алим Бишенов будет добиваться его освобождения.

Инцидент произошел 18 марта. После съемок Емельянов вернулся домой и выпил алкоголь. По информации «Федерального агентства новостей», 28-летний актер выпивал в квартире со своей подругой. Адвокат Емельянова уточнил, что это была модель Екатерина Бобкова, фигурировавшая в качестве свидетельницы по уголовному делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Защитник пояснил, что она дружит с артистом, а в той квартире оказалась «по стечению обстоятельств». Когда актеру стало плохо, девушка вызвала скорую помощь.

Прибывшие на место медики нашли Емельянова без сознания и начали оказывать помощь. Когда артист очнулся, то с оскорблениями и кулаками набросился на врачей, в результате чего один из медработников получил травмы. Позже артист напал и на приехавших на место полицейских.

В тот же день отец Кирилла Емельянова сообщил СМИ о задержании сына после конфликта с врачами. По его словам, артиста доставили в отделение полиции.

По словам родителя, Кирилл не мог с кем-то серьезно драться и якобы разбил голову, упав на столик.

На следующий день адвокат Емельянова Бишенов сообщил журналистам, что его подзащитный провел ночь в полиции. «Сейчас Кирилл находится в ОМВД «Раменки», в отношении него проводятся проверочные мероприятия», — сказал Бишенов. Он пояснил, что проверка проводится по заявлению сотрудника бригады скорой помощи, на которого якобы напал артист, когда медики приехали по вызову в квартиру, в которой он находился.

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