Дорожную развязку у аэропорта Симферополь достроят к сентябрю

Готовность дороги и системы развязок у аэропорта Симферополь составляет 71%. «Завершение строительства по контракту запланировано на сентябрь 2020 года», — сообщили в пресс-службе службы автодорог Крыма.

Речь идет о строительстве и реконструкции трассы Симферополь – Красноперекопск – Армянск – граница с Украиной в границах села Укромное в рамках ФЦП развития Крыма и Севастополя, сообщает Крыминформ.

Магистраль станет шестиполосной. Транспортные развязки будут расположены возле нового терминала аэропорта и у села Совхозное.