Исторический комплекс с древними артефактами создадут под Москвой

В Московской области появится природно-исторический комплекс с артефактами раннежелезного века «Горковский». Объект расположен на территории Домодедово и Ленинского округа.

Как поясняет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное министерство экологии, ООПТ появилась еще в 2009 году, однако не имела четких границ. Сейчас же особо ценные местные экосистемы и исторические артефакты позволят защитить жесткий охранный режим и увеличение территории.

В этом месте были найдены древние археологические памятники, которые относятся к раннежелезному веку — Городище с артефактами дьяковской культуры. Речь в том числе идет о многочисленных курганных захоронениях и селищах славянских племен вятичей.

Кроме того, по берегам реки Пахры можно обнаружить следы древних каменоломен, заросших лесом. Здесь с XIV по XVIII век велась активная добыча известняка.

На территории комплекса произрастают краснокнижные растения и водятся редкие животные.