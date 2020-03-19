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Первый в 2020 году дождь принес циклон в Хабаровский край

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В Хабаровском крае в ночь на 19 марта прошел первый в 2020 году дождь. Синоптики отмечают, что для марта такие осадки являются довольно редким явлением, поскольку для температурного фона в марте всё же характерен мокрый снег.

Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева, в 2016 и 2018 годах дождь шел 30 марта. А самый ранний дождь фиксировали в регионе 1 марта 1966 года.

Осадки в Хабаровск принес циклон с теплым воздухом. Затем пришли более холодные воздушные массы, и утром прошел снег. Осадки, по прогнозу метеорологов, сохранятся и завтра, 20 марта, но будут уже не такими интенсивными. При этом будет дуть северный ветер с порывами до 20 м/с.

Кроме того, не исключаются сильный снег с дождем, которые могут сопровождаться шквалистым ветром. Непогода накроет Вяземский, Бикинский районы, район имени Лазо, Нанайский, Советско-Гаванский районы.

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