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Круизы по Черному морю отменил лайнер «Князь Владимир»

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Круизный лайнер «Князь Владимир» приостанавливает до 25 апреля рейсы по Черному морю. Это связано с введением на территории Краснодарского края режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Как отмечается в заявлении компании «Черноморские круизы», отменены рейсы с 22 марта по 25 апреля. Туристам, купившим путевки на эти дни, выплатят компенсацию.

ИА «Кубанские новости» пишет, что продажа морских круизов на «Князе Владимире» в Абхазию открылась 24 декабря. Стоимость круиза начинается от 27 тыс. рублей.

13 марта сообщалось, что деятельность приостановила итальянская круизная компания Costa Crociere. Она отменила все рейсы до 3 апреля в связи с пандемией. Также временно закрылись круизные операторы Disney Cruise Line и Finland’s Viking Line.

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