Неспортивные выходные с «Известиями»

Пандемия коронавируса привела к тотальной отмене массовых мероприятий в России и мире. Не стал исключением и спорт. «Известия» составили список основных событий с участием наших спортсменов, которые в предстоящие выходные должны были увидеть зрители.

Футбол. Чемпионат России. ЦСКА – «Зенит», «Краснодар» - «Динамо»

В Москве перед перерывом на игры сборных должна была пройти встреча двух самых титулованных клубов страны последних 20 лет. Для оторвавшегося на девять очков от ближайших преследователей «Зенита» выезд к ЦСКА мог стать последней преградой ко второму подряд чемпионству. В случае возобновления первенства петербуржцы одной победой над армейцами имеют шансы лишить конкурентов надежд на золото. Один из них - «Краснодар», который сейчас идет третьим, уступая занимающему второе место «Локомотиву» лишь по дополнительным показателям. Если сезон повторно стартует, домашняя встреча с «Динамо» может стать одной из самых сложных для «быков». Бело-голубые после осенней смены тренера хорошо выступали до зимнего перерыва. После него подопечные Кирилла Новикова разочаровали болельщиков поражение в столичном дерби от «Спартака» (0:2), но затем реабилитировались двумя победами – дома над «Тамбовом» (1:0) и в гостях над «Ахматом» (2:1).

Хоккей. Кубок Гагарина. Второй раунд. Вторые матчи. «Ак Барс» - «Салават Юлаев», ЦСКА – «Динамо». Третьи матчи. «Сибирь» - «Барыс», «Йокерит» - СКА, «Салават Юлаев» - «Ак Барс», «Динамо» - ЦСКА

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Континентальная хоккейная лига из-за наднационального формата проведения соревнований пока страдает больше всех, поскольку финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс» отказались продолжать сезон - правительства их стран закрыли выезд за границу. Впрочем, даже в этой ситуации КХЛ до последнего пыталась провести другие матчи плей-офф в исходные сроки или сдвинуть их на небольшой период. Сейчас лига рассматривает вариант нового формата, чтобы завершить Кубок Гагарина с шестью командами. Казанский «Ак Барс» уже заявил, что считает это неправильным, и предложил досрочно завершить сезон. Между тем, зрители лишились из-за коронавируса как минимум двух топовых противостояний во втором раунде – московского дерби ЦСКА с «Динамо» и так называемого «зеленого дерби» между «Ак Барсом» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Впрочем, встречи петербургского СКА с «Йокеритом» и «Барыса» с «Сибирью» тоже были бы интересными. Пока есть минимальные шансы на то, что лига переждет карантин, команды из Хельсинки и Нур-Султана вернутся, и плей-офф, пусть с сильным опозданием, но пройдет в исходном формате.

Гандбол. Женщины. Олимпийский отбор. Россия – Сербия, Россия – Китай, Венгрия – Россия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Наши гандболистки в ближайшие выходные должны были сделать шаг к сохранению звания действующих олимпийских чемпионок. В течение трех ближайших дней им нужно было добиться успеха в играх квалификационного турнира в венгерском Дьоре, где России предстояло сыграть с Сербией, Китаем и хозяйками отбора. Теперь неизвестно, когда пройдет эта стадия. Как и не ясно, состоится ли вообще Олимпиада в нынешнем году.

Лыжные гонки. Заключительный этап Кубка мира

Фото: TASS/Zuma/Carl Sandin

На прошлой неделе Александр Большунов стал первым российским лыжником, выигравшим Кубок мира. Это стало ясно после отказа норвежцев из-за угрозы коронавируса ехать в Северную Америку на заключительные этапы сезона. Россияне и другие сборные добрались до Квебека, но за сутки до первого старта этап был отменен. Та же участь коснулась лыжных гонок в американском Миннеаполисе и канадском Кэнморе, в котором в предстоящие выходные должны были пройти гонки преследования и эстафеты. Не сорвись эти этапы, Большунов почти наверняка все равно выиграл бы Большой хрустальный глобус – слишком велик был его отрыв от конкурентов. Но на трассе в ранге обладателя Кубка мира мы его теперь увидим не раньше следующей зимы.

Бонус. Турнир, который пройдет в эти выходные. Чемпионат Белоруссии по футболу

Фото: Футбольный клуб «Динамо Минск»

Одной из последних стран, которую не пугает коронавирус, остается Белоруссия. Пока власти страны не принимают никаких ограничительных мер. Поэтому национальное первенство по футболу, как и планировалось, начинается на этой неделе. Стартовый матч первого тура с участием бессменного чемпиона последних 13 лет «БАТЭ» прошел в четверг. Другие игры состоятся в пятницу, субботу и воскресенье. Неизвестно, есть у зрителей всего мира настроение смотреть на минское «Динамо», «Неман», «Белшину», «Слуцк», «Динамо-Брест», «Ислочь» и «Витебск», но эти клубы получили уникальный шанс привлечь к себе внимание особо заскучавших на карантине зрителей.