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В Тульской области отреставрируют 35 объектов культуры к 500-летию кремля

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В Тульской области продолжается подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты. В этом году планируется отреставрировать 35 объектов культуры, сообщает сайт правительства Тульской области.

Как рассказала министр культуры региона Татьяна Рыбкина, в прошлом году были выполнены реставрационные работы в Крапивне, Алексине и Дубне. Продолжаются восстановительные работы в Туле, Одоеве, Крапивне, Чекалине и Плавске. Также в рамках подготовки созданы три стационарные музейные экспозиции, пишет газета «Тульские известия».

Разработка концепции праздничных мероприятий уже завершена. Главным событием станет фестиваль «Засечная палата», который пройдет 6 июня в 11 муниципалитетах.

Официальная часть празднования 500-летия Тульского кремля запланирована на 24 сентября. В этот день откроются различные выставки, а также состоится презентация символа юбилея — кинетической инсталляции «Часы времени».

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