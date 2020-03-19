Ложные объявления о продаже тестов на коронавирус появились в Приморье

Правительство Приморского края назвало обманом появившиеся в регионе объявления о продаже экспресс-тестов для проверки на коронавирус. Соответствующее заявление появилось на официальной странице правительства в социальной сети Instagram.

В свою очередь, территориальное управление Роспотребнадзора поясняет, что настоящие тесты обязательно должны иметь регистрационное удостоверение, выданное Росздравнадзором. Все остальные тесты не могут использоваться как показатель инфекции коронавируса.

В краевом минздраве советуют при возникновении сомнений в подлинности проверочных систем уточнять информацию по специальному телефону «горячей линии».

Vostokmedia поясняет, что мошенники, рассылая в Сети фейковую информацию о лечении и профилактике коронавируса, преследуют при этом цель сбора персональных данных пользователей. Власти советуют доверять только проверенным источникам информации.

18 марта президент России Владимир Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в стране. Он уверен, что лживые данные распространяются специально, чтобы посеять панику среди населения и подорвать доверие к представителям власти.