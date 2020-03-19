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В Казани опровергли информацию о карантине из-за коронавируса

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Казань не планируется закрывать на карантин в связи с распространением коронавируса. Такую информацию озвучила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

«Такая возможность не рассматривается», — цитирует Галимову ИА «Татар-информ».

По словам Галимовой, также не планируется прекращение движения общественного транспорта. Перед каждым рейсом проводится максимальная дезинфекция салонов.

За сутки число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось и 19 марта составило 199. В московской больнице скончалась 79-летняя пациентка, однако в оперативном штабе уточнили, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в декабре 2019 года. По данным на 19 марта, в мире заболели более 225 тыс. человек.

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