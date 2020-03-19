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Шубенков рассказал о визите в Ухань осенью 2019 года

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Российский легкоатлет, чемпион мира – 2015 в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков рассказал о впечатлениях от участия во Всемирных военных играх – 2019, которые прошли осенью в китайском Ухане. По его словам, ничего необычного не происходило.

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«Кому ни говорю, что мои последние соревнования были в Ухане, — все начинают косо смотреть. Потом, когда узнают, что это было еще в конце октября, более или менее успокаиваются. Там ничего особенного я не видел. Ни каких-то больных, ни кашляющих. Праздничная атмосфера, всё было дружелюбно», — сказал Шубенков в интервью газете «Спорт-Экспресс».

Он также заметил, что скептически относится к конспирологическим теориям о том, что коронавирус якобы был создан в США и привезен в Китай во время Всемирных военных игр. Подобные версии ранее озвучивали не только журналисты: на этот вариант в своих соцсетях намекал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян.

«В теорию заговора мировых правительств мне не особо верится. Жизнь — необычайно сложная штука, а тупости у людей хватает. Думаю, всё, как всегда, банальнее. История с китайскими рынками, где куча гадов, которые в природе друг друга не встречают, и вдруг вирус из одного попал в другого, что-то мутировало, а это нечто подхватил человек, — кажется мне вполне разумным объяснением», — сказал Шубенков.

Российский спортсмен задался вопросом: почему вспышка произошла в январе, если вирус привезли в октябре? «Он же не живет месяцами в организме, так что не особо эта версия бьется», — сказал Шубенков. Он отметил, что мало чему удивляется, но верится ему в эту теорию с трудом.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело 219 240 человек, вылечились 85 745 пациентов, умерли 8967 человек. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

В Китае по состоянию на 19 марта коронавирусная инфекция выявлена у 80 928 человек, зафиксировано 3245 смертей, выздоровело — 70 420. В настоящее время местные власти заявляют о спаде заболевания.

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