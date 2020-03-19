В Сирии нашли место гибели летчика Романа Филипова

Военные и журналисты нашли в Сирии место гибели российского летчика Романа Филипова. Командир звена штурмовиков Су-25 принял последний бой на земле 3 февраля 2018 года. Террористы сбили самолет гвардии майора Филипова из переносного зенитно-ракетного комплекса в небе над провинцией Идлиб. Пилот катапультировался и приземлился у деревни Маасаран. Боевики окружали летчика, он укрылся за камнем и отстреливался из пистолета Стечкина. В бою Филипов получил тяжелое ранение, дождался, когда террористы подойдут поближе и подорвал себя вместе с ними гранатой. Майору Филипову было посмертно присвоено звание Героя России.