В Нидерландах министр здравоохранения упал в обморок во время выступления

В парламенте Нидерландов министр здравоохранения Бруно Брейнс упал в обморок. Видеозапись случая появилась в сети. Министр потерял сознание на 6-м часу обсуждения ситуации с коронавирусом. Бруно Брейнс очнулся спустя пару минут и завершил обсуждение. В твиттер глава здравоохранения написал причину недомогания. Министр заявил, что поправится за ночь и продолжит работу.