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В Нидерландах министр здравоохранения упал в обморок во время выступления

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В парламенте Нидерландов министр здравоохранения Бруно Брейнс упал в обморок. Видеозапись случая появилась в сети. Министр потерял сознание на 6-м часу обсуждения ситуации с коронавирусом. Бруно Брейнс очнулся спустя пару минут и завершил обсуждение. В твиттер глава здравоохранения написал причину недомогания. Министр заявил, что поправится за ночь и продолжит работу.

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