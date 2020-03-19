Российские ученые расшифровали геном коронавируса. Трансляция

Ученые санкт-петербургского НИИ гриппа имени Смородинцева проводят брифинг, посвященный расшифровке первого полного генома коронавируса SARS-CoV-2 из России. Об открытии 19 марта сообщил Минздрав РФ. Предполагается, что эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения нового коронавируса.

В брифинге принимают участие директор ФГБУ «НИИ Гриппа им. А.А. Смородинцева» Дмитрий Лиознов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.